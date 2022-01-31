Тренер сборной России: до горного кластера Пекина около 200 км, а мы ехали 6 часов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как команда добиралась из аэропорта Пекина до Олимпийской деревни.

«По Китаю нас повозили, конечно. До горного кластера около 200 км, а ехали мы около шести часов, останавливались несколько раз. Мы выехали на полчаса раньше, чем те, кто прилетел «Аэрофлотом», а прибыли на место на час позже. Ну и как только заселились в деревню, нас по номерам на карантин до полуночи закрыли, поскольку ждали результатов теста. Как-то с логистикой не всё гладко пока. Надеемся, что те, кто будет прилетать позже, с таким длительным ожиданием не столкнутся.

Условия для проживания нормальные. При заселении нам принесли еду из KFC, поскольку в столовую ещё нельзя было спускаться. Наутро уже пошли на завтрак. Кормят неплохо, есть из чего выбрать. Вышли на улицу – сильный ветер, небольшой снег. Ещё от ветра он поднимается. Снег здесь в виде муки. Такое ощущение, что снег не с неба падает, а его специально где-то готовят и набрасывают ровным слоем», — отметил Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».