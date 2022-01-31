Тренер сборной России: до горного кластера Пекина около 200 км, а мы ехали 6 часов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как команда добиралась из аэропорта Пекина до Олимпийской деревни.
«По Китаю нас повозили, конечно. До горного кластера около 200 км, а ехали мы около шести часов, останавливались несколько раз. Мы выехали на полчаса раньше, чем те, кто прилетел «Аэрофлотом», а прибыли на место на час позже. Ну и как только заселились в деревню, нас по номерам на карантин до полуночи закрыли, поскольку ждали результатов теста. Как-то с логистикой не всё гладко пока. Надеемся, что те, кто будет прилетать позже, с таким длительным ожиданием не столкнутся.
Условия для проживания нормальные. При заселении нам принесли еду из KFC, поскольку в столовую ещё нельзя было спускаться. Наутро уже пошли на завтрак. Кормят неплохо, есть из чего выбрать. Вышли на улицу – сильный ветер, небольшой снег. Ещё от ветра он поднимается. Снег здесь в виде муки. Такое ощущение, что снег не с неба падает, а его специально где-то готовят и набрасывают ровным слоем», — отметил Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».
- 31 января 2022
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:02
-
18:40
-
18:36
-
17:27
-
15:11
-
13:05
-
12:58
-
12:28
-
10:51
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
08:00
-
01:00
- 30 января 2022
-
21:52
-
21:30
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
13:46
-
12:56