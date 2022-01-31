Стали известны результаты последних перед вылетом в Пекин ПЦР-тестов норвежских лыжников

Стали известны результаты последних ПЦР-тестов членов олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам перед вылетом в Пекин (Китай).
Издание VG со ссылкой на врача национальной команды Ове Ферагена сообщает, что все результаты отрицательные. В том числе оказался здоровым Харальд Эстберг Амундсен, тесно контактировавший с заразившимся Сименом Хегстадом Крюгером.
Норвежские лыжники вылетают из Осло в Пекин сегодня, 31 января. Лыжницы отправятся на ОИ-2022 из Цюриха завтра, 1 февраля.
Напомним, в понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.
- 31 января 2022
-
21:04
-
20:49
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:02
-
18:40
-
18:36
-
17:27
-
15:11
-
13:05
-
12:58
-
12:28
-
10:51
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
08:00
-
01:00
- 30 января 2022
-
21:52
-
21:30
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34