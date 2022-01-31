Стали известны результаты последних перед вылетом в Пекин ПЦР-тестов норвежских лыжников

Стали известны результаты последних ПЦР-тестов членов олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам перед вылетом в Пекин (Китай).

Издание VG со ссылкой на врача национальной команды Ове Ферагена сообщает, что все результаты отрицательные. В том числе оказался здоровым Харальд Эстберг Амундсен, тесно контактировавший с заразившимся Сименом Хегстадом Крюгером.

Норвежские лыжники вылетают из Осло в Пекин сегодня, 31 января. Лыжницы отправятся на ОИ-2022 из Цюриха завтра, 1 февраля.

Напомним, в понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.