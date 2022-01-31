Йоханнес Клебо отправился в Пекин в очках для лыжного слалома. Фото

Команда Норвегии по лыжным гонкам приняла особые меры предосторожности перед перелётом в олимпийский Пекин. Эмиль Иверсен и Пол Голберг прибыли на борт в солнцезащитных очках, а Йоханнес Клебо был в капюшоне, маске и слаломных очках.
«Вы думаете, Клебо сменил вид спорта? Нет, что вы. Не я придумал вариант с ношением очков, но, возможно, это тоже в какой-то мере поможет предотвратить заражение коронавирусом», — приводит слова врача команды Ойстейна Андерсена NRK.
Ранее в министерстве здравоохранения Норвегии заявили о том, что вопрос, передаётся ли коронавирус через глаза, пока остаётся нерешённым. При этом есть некоторые признаки того, что люди в очках менее подвержены заражению.
Последние ПЦР-тесты перед отлётом команда сдала непосредственно в аэропорту Осло.
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