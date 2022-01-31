«С Элтоном Джоном и Майклом Фелпсом». Клебо опубликовал забавные снимки из аэропорта

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» забавный пост о том, в каком виде сборная Норвегии отправляется на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
На снимках, помимо Клебо, запечатлены Эмиль Иверсен в солнцезащитных очках и Пол Голберг в очках для плавания. Все трое в респираторных масках.
«Далее — Олимпиада, вместе с Элтоном Джоном и Майклом Фелпсом», — подписал фотографии норвежец.
Публикация доступна в «твиттере» Йоханнеса Клебо.
Серьёзные меры предосторожности норвежцев обусловлены ситуацией с коронавирусом в команде. Напомним, 24 января пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. 27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер. Последние ПЦР-тесты перед отлётом команда сдала непосредственно в аэропорту Осло, они оказались отрицательными.
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