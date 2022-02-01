Сборная Норвегии по-прежнему рассчитывает на заразившуюся ковидом Хейди Венг

Тренер норвежской сборной по лыжным гонкам Оле Мортен Иверсен высказался о возможности участия в Олимпийских играх – 2022 Хейди Венг, которая заразилась коронавирусом перед вылетом в Пекин (Китай).

«Мы все очень ждём Хейди. Пока есть хотя бы крошечные шансы, мы ждём. Она – одна из наших главных претенденток на подиум на дистанции 30 км», — приводит слова Иверсена VG.

Напомним, 24 января пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26-го стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Венг. 27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

Примечательно, что тренерский штаб уже нашёл замену Кальво. Ею стала Рагниль Хага. О замене Венг объявлено не было.