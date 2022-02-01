Дмитрий Губерниев одним словом отреагировал на пост Христины Мацокиной в «Инстаграме»

Лыжница сборной России Христина Мацокина опубликовала пост в «Инстаграме» по прибытии на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка сфотографировалась на фоне олимпийских колец.

«И мы счастливы», — подписала она фотографию.

«Вперёд», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Христины Мацокиной.

Помимо Мацокиной в состав женской сборной России на ОИ-2022 вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева и Мария Истомина. За мужскую команду выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.