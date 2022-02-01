Анастасия Рыгалина: свою текущую форму оцениваю положительно. Больше беспокоит другое

Лыжница сборной России Анастасия Рыгалина поделилась ожиданиями в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
«Свою текущую физическую форму оцениваю положительно. Меня больше беспокоит другое. Сейчас мы больше думаем о соблюдении мер безопасности, антикоронавирусных норм, а также об отрицательных результатах тестов на COVID-19. Тут проводится достаточно серьёзная проверка. Каждое утро мы сдаем тесты, по максимуму соблюдаем социальную дистанцию.
Что касается организации, то есть некоторая проблема с едой. В лаундже у лыжной трассы она своеобразная, нам бы хотелось больше выбора, не хватает разнообразия. В остальном всё нормально, но из-за коронавируса и всех соответствующих мер не чувствуется атмосферы праздника Олимпиады», — приводит слова Рыгалиной «РИА Новости Спорт».
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