Фрида Карлссон: всегда была малышкой в команде, бегала с высунутым языком — фух-фух-фух

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своей привязанности к любимому виду спорта.
«Я с ранних лет постоянно находилась на открытом воздухе с семьёй, каталась на лыжах. Для меня это было естественно, потому что моя мама тоже была лыжницей. Но в детстве я занималась самыми разными видами спорта — играла в футбол, гандбол, занималась гимнастикой, танцами. Лыжные гонки были лишь маленькой частью этого разнообразия. Но я всегда каталась и всегда любила лыжи.
Я тренировалась в трёх разных командах, с теми, кто был старше меня. Всегда была малышкой в команде, боролась и отдавала всю себя. Постоянно бежала с высунутым языком — фух-фух-фух, и мне даже прозвище дали, как у собаки. Постоянно занималась спортом. Я и в школе, когда сосредотачивалась, тоже — фух-фух-фух.
Каждый день училась, прибавляла. Не хочу останавливаться на достигнутом. Мне всегда хочется развиваться, прибавлять в катании на лыжах. Полагаю, я на правильном пути. Думаю, когда я была маленькой, знала, что хочу попасть на Олимпиаду, что это большое событие — но не знала, в каком виде спорта буду там выступать. Хотела олимпийское золото, только не знала, что это будет — футбол, гандбол, бег или лыжные гонки. Но сейчас я вполне уверена, что у меня больше нет выбора. Ставка на лыжи!», — сказала Карлссон в интервью FIS.
Права на видеоматериалы принадлежат FIS.
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