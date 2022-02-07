Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022.
Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022
Лахти, Финляндия
26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль.
27 февраля – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
27 февраля – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
Драммен, Норвегия
3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
Осло, Норвегия
5 марта – гонка на 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
6 марта – гонка на 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.
Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.
Тюмень, Россия
18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль.
19 марта – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
19 марта – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 марта – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
20 марта – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.
- 7 февраля 2022
-
08:40
-
08:07
-
08:00
-
07:51
-
06:00
-
03:18
-
03:00
-
02:34
-
01:47
-
01:13
-
00:44
- 6 февраля 2022
-
23:04
-
21:41
-
20:56
-
19:47
-
19:26
-
18:53
-
18:41
-
18:39
-
17:53
-
17:48
-
17:13
-
16:57
-
16:43
-
16:18
-
16:10
-
16:09
-
15:58
-
15:44
-
15:27
-
15:03
-
15:01
-
14:49
-
14:39
-
14:39