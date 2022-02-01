Ийво Нисканен о ситуации с ковидом у сборной Норвегии: небольшой запас времени у них есть

Финский лыжник Ийво Нисканен надеется, что норвежские спортсмены примут участие в Олимпиаде, несмотря на настоящий хаос с коронавирусом, спутавший их планы по перелёту в олимпийский Пекин.

«Мы предприняли все возможные меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Думается, норвежцы поступали так же. Сложно назвать оптимальной ситуацию, когда целая группа спортсменов «отваливается» за несколько дней до начала соревнований. К тому же заболели они бессимптомно. Впрочем, небольшой запас времени у них ещё есть», — сказал победитель лыжного марафона на 50 км в Пхёнчхане-2018 Нисканен в интервью YLE.

Три норвежских лыжника и тренер получили положительные результаты теста на коронавирус после заключительного олимпийского сбора в Италии, что делает перспективы их участия в Олимпиаде туманными.