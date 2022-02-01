Кертту Нисканен: на Олимпиаде ты хочешь бороться с лучшими

Финская спортсменка Керрту Нисканен поддержала своего брата Ийво в симпатиях к норвежской сборной по лыжным гонкам.

«На трассе мы враги, но даже врагам подобного не пожелаешь. Мы максимально тщательно пытались оградить себя от риска заболеть коронавирусом и надеемся на лучшее. Когда приезжаешь на Олимпиаду, то хочешь бороться с лучшими из лучших», — сказала Кертту в интервью финской телекомпании YLE.

Нисканен завоевала две серебряные медали на зимней Олимпиаде 2014 года, прошедшей в Сочи.

Ранее сообщалось, что три норвежских лыжника и тренер получили положительные результаты теста на коронавирус после заключительного олимпийского сбора в Италии, что делает перспективы их участия в Олимпиаде туманными.