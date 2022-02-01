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«Я уже должна была быть в Китае». Йохауг поделилась переживаниями перед Олимпиадой

«Я уже должна была быть в Китае». Йохауг поделилась переживаниями перед Олимпиадой
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что постепенно начинает терять терпение из-за ситуации с коронавирусом в сборной Норвегии. Она должна была отправиться в Китай в четверг, 30 января, однако после положительных результатов ПЦР-тестов у Анне Кьерсти Кальво и Хайди Венг вылет был отложен на шесть дней. Вечером в среду, 2 февраля, норвежские лыжницы всё-таки должны вылететь из Цюриха в Пекин для участия в Олимпийских играх.

«Я вижу фотографии своих коллег, которые готовятся на олимпийских трассах, и это оптимально по времени. Я тоже должна была уже быть там. Но мы не окажемся в Китае до позднего вечера среды, а ведь первая гонка уже в субботу. Времени на подготовку к началу Олимпиады будет крайне мало», — рассказала Йохауг в интервью TV2.

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