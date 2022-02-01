Йохауг: путешествия — вот где можно подхватить ковид! Остаётся скрестить пальцы рук и ног
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг поведала о своих волнениях перед стартом зимней Олимпиады в Пекине.
«Наверное, в последнее время мы больше всего думали здесь не об Олимпиаде. Я еще не успела ощутить нарастающую нервозность. Что нас беспокоит, так это результат ПЦР-теста, когда открываешь сообщение из лаборатории в четыре или пять часов дня.
Путешествия! Вот где можно подхватить коронавирус! Нам остается только надеть несколько слоев бинтов, перчаток и всевозможных других средств защиты, скрестить пальцы рук и ног и надеяться, что мы доберемся до Китая», — сказала Йохауг в интервью TV2.
Первые гонки у лыжников на Олимпиаде в Пекине состоятся в субботу, 5 февраля. Спортсмены будут соревноваться в скиатлоне.
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