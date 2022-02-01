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Петтер Нортуг: у Йохауг огромный опыт адаптации к нестандартным условиям

Петтер Нортуг: у Йохауг огромный опыт адаптации к нестандартным условиям
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг, ныне работающий экспертом на телевидении, считает, что у его соотечественницы, норвежки Терезе Йохауг нет особых причин для беспокойства из-за позднего прибытия на Олимпиаду в Китай в силу её опыта.

«Я понимаю причины Йохауг для беспокойства. Важно акклиматизироваться и перенести смену часовых поясов, а также освоиться на трассе. Но если у кого-то и есть подобный огромный опыт преодоления таких препятствий и адаптации к нестандартным условиям, так это у Терезе.

Терезе знает, на чём должна быть построена своеобразная игра разумов в подобных ситуациях. Йохауг опытна и выглядит на трассе очень солидно. Да, изначально в этом сезоне её победила Фрида Карлссон, но после этого наша «золотая карта» казалась только сильнее и сильнее. А когда гонки проходят на холмистой местности, то Йохауг справляется с дистанцией лучше большинства соперниц. И Фриде Карлссон будет очень сложно победить Терезу Йохауг в Китае», — сказал Нортуг в интервью TV2.

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