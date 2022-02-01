Кершоу: жду, что Йохауг выиграет скиатлон. На третьем месте — Непряева
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу своим фаворитом в скиатлоне считает норвежскую лыжницу Терезе Йохауг.
«Жду, что Йохауг выиграет скиатлон. У неё нет ни одного личного золота, и она сейчас в своей лучшей форме. Плюс трасса на высокогорье. Да, она испытала немалый стресс из-за коронавируса в команде. Но бросьте, Терезе феноменальна.
На второе место поставлю Карлссон, потому что Фрида меня очень впечатлила в этом сезоне. Она была невероятно хороша нынешней зимой. А на третьем месте в моё прогнозе, пожалуй, будет Непряева», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.
Скиатлон – первая дисциплина, в которой лыжницы будут соревноваться в ближайшую субботу, 5 февраля на Олимпийских играх в Пекине.
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