Харви объяснил, почему Непряева не должна завоевать медаль в скиатлоне

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, объяснил причины, по которым россиянка Наталья Непряева не сможет претендовать на попадание на подиум в скиатлоне.

«Думаю, в дистанционных гонках у женщин, если не считать 10-километровку в Куусамо, Йохауг непобедима. Так что в скиатлоне на Олимпиаде отдаю Терезе золото. Слышал, что трасса в Пекине очень тяжёлая, она на большой высоте, поэтому на второе место ставлю Эббу Андерссон, а на третье — Фриду Карлссон.

Почему Непряева не в тройке? Конечно, Наталья сильно смотрелась во второй части «Тур де Ски». Но если разобрать скиатлон… Да, половина классикой, половина коньком. Но мне кажется, что конёк более важен, чем классика. Финишируют спортсмены именно коньковым стилем, и поэтому я не вижу Непряеву на подиуме», — сказал Харви в эфире подкаста FasterSkier.

Скиатлон – первая дисциплина, в которой лыжницы будут соревноваться в ближайшую субботу, 5 февраля на Олимпийских играх в Пекине.