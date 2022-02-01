Харви: Клебо способен удержаться и превзойти Большунова на финише скиатлона

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, полагает, что Йоханнес Клебо способен удержаться за Александром Большуновым в скиатлоне и превзойти россиянина на финише.

«У меня есть два сценария развития мужского скиатлона. Первый — Холунд натягивает, Большунов удерживается за ним. То есть в конце остаётся три-четыре дистанционщика, из которых самый быстрый — это Большунов. Да, это вероятный сценарий. Но есть и альтернативный.

Клебо ведь тоже способен удержаться. Вспомните, как хорош он был в дистанционных гонках на «Тур де Ски». Не думаю, что у него был какой-то рождественский взлёт и они промахнулись с пиком формы. Йоханнес и в прошлые годы был очень хорош, а в этом смог ещё прибавить. Он очень хорошо работал в гору на Туре, и в целом его уровень заметно вырос в этом сезоне. Норвежец по-настоящему впечатлил на 15-километровке в Давосе.

Даже с учётом того, что трасса в Пекине бросает настоящий вызов лыжникам и находится на высокогорье, я всё равно делаю ставку на победу Клебо. Второе место — Большунов. Не думаю, что Йоханнес один дойдёт до финишной прямой, но он сможет превзойти там Большунова. Ну а третий — Холунд. Я не жду, что Клебо будет уходить в отрыв, но, мне кажется, Йоханнес способен удержаться в числе пяти-шести парней до финишной прямой, а затем сделать то, что он делает лучше всего», — сказал Харви в эфире подкаста Fasterskier.