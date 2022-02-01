Елена Вяльбе рассказала о трассе Олимпиады-2022 в Пекине
Поделиться
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о трассе в Чжанцзякоу (Китай), на которой пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что трасса очень сложная, а снег совсем не скользкий», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
Также она рассказала, от чего будет зависеть результат того или иного спортсмена на такой трассе.
«И от смазчиков, и от функционального состояния спортсмена — сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут», — добавила Вяльбе.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года запланировала на 4 февраля. Закрытие игр состоится 20 февраля.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
16:54
-
16:46
-
16:20
-
16:01
-
15:36
-
15:24
-
15:07
-
14:52
-
14:43
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:40
-
12:44
-
12:33
-
11:48
-
11:12
-
09:30
-
08:01
-
07:47
-
01:00
- 31 января 2022
-
23:07
-
22:49
-
21:04
-
20:49
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:02
-
18:40
-
18:36
-
17:27
-
15:11
-
13:05
-
12:58
Партнерский контент