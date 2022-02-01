Харви: Устюгов упал в финале сочинского спринта, а в Пекине отдаю ему бронзу

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, определил россиянина Сергея Устюгова в качестве одного из фаворитов спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Первое место в личном спринте отдам Клебо. Второе — Жуве. Третье — Устюгову. У Сергея это будут первые Олимпийские игры в статусе одного из фаворитов, и я думаю, что он приготовил нечто особенное к этому спринту. Коньковый спринт ему подходит. Он не был быстрейшим в этом сезоне. В Сочи он, не имея статуса одного из фаворитов, дошёл до финала, но упал. А здесь я отдаю ему бронзу», — сказал Харви в эфире подкаста Fasterskier.

Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 8 февраля. Квалификация соревнований начнётся в 11:00 мск. Всю дистанцию участники пройдут свободным стилем.

Действующим олимпийским чемпионом в спринте является Клебо.