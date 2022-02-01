Харви: Устюгов упал в финале сочинского спринта, а в Пекине отдаю ему бронзу

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, определил россиянина Сергея Устюгова в качестве одного из фаворитов спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.
«Первое место в личном спринте отдам Клебо. Второе — Жуве. Третье — Устюгову. У Сергея это будут первые Олимпийские игры в статусе одного из фаворитов, и я думаю, что он приготовил нечто особенное к этому спринту. Коньковый спринт ему подходит. Он не был быстрейшим в этом сезоне. В Сочи он, не имея статуса одного из фаворитов, дошёл до финала, но упал. А здесь я отдаю ему бронзу», — сказал Харви в эфире подкаста Fasterskier.
Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 8 февраля. Квалификация соревнований начнётся в 11:00 мск. Всю дистанцию участники пройдут свободным стилем.
Действующим олимпийским чемпионом в спринте является Клебо.
- 1 февраля 2022
-
16:54
-
16:46
-
16:20
-
16:01
-
15:36
-
15:24
-
15:07
-
14:52
-
14:43
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:40
-
12:44
-
12:33
-
11:48
-
11:12
-
09:30
-
08:01
-
07:47
-
01:00
- 31 января 2022
-
23:07
-
22:49
-
21:04
-
20:49
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:02
-
18:40
-
18:36
-
17:27
-
15:11
-
13:05
-
12:58