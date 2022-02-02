Харви: 15-километровку классикой выиграет Нисканен, Большунов будет вторым

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, отдал предпочтение финну Ийво Нисканену в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем.

«Думаю, мужскую разделку на 15 км классикой выиграет Нисканен. Ийво умеет подвести себя к главным стартам, и он доминировал в данной дисциплине. Второе место — Большунов, третье — Холунд. Тяжёлая трасса, большая высота, раздельный старт. Мне кажется, Клебо не сможет взять здесь медаль», — сказал Харви в эфире подкаста Fasterskier.

Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 15 км классическим стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 11 февраля. Старт гонки запланирован на 11:00 мск.

Действующим олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке является швейцарский лыжник Дарио Колонья.