Кершоу: 15-километровка классикой — это гонка истины. Клебо обойдёт Нисканена и Большунова
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу определил норвежца Йоханнеса Клебо главным фаворитом индивидуальной гонки на 15 км на Олимпиаде в Пекине.
«Очень жду мужскую разделку на 15 км классикой. Настоящая гонка истины. Нисканен весь олимпийский цикл выглядел неприкосновенным. Но здесь я дам иной прогноз — победа Клебо. Да, я действительно это сказал — Клебо выиграет личную гонку на 15 км классикой. Йоханнес расправился с Ийво на этой дистанции в Валь-ди-Фьемме. Нисканен будет второй. И я думаю, что Большунов займёт третье место. Но борьба будет невероятно напряжённая. Мне кажется, это будет гонка на века — 15-километровка классикой у мужчин», — сказал Кершоу в эфире подкаста Fasterskier.
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