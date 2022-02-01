Дисквалифицированный за допинг Хауке объяснил, почему стал применять запрещённые препараты

Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за допинг, рассказал, почему начал использовать запрещённые методы.

Полиция поймала Хауке с поличным во время чемпионата мира в Зеефельде в 2019 году – он был задержан во время переливания крови. Допинг лыжник принимал с 2016 года под контролем доктора Марка Шмидта. Примерно в то же время координатором по лыжным гонкам в австрийской федерации стал норвежский тренер Тронд Нистад, который произвёл революцию в австрийских лыжах.

«После допинг-скандала на Олимпиаде в Сочи мне казалось, что только я не употребляю запрещённые препараты. Я задавался вопросом: что, если бы я был норвежцем и тренировался по их системе уже на старте карьеры? Что, если бы у меня были норвежские тренажёры и норвежские мази? Тогда мне не пришлось бы накачивать себя допингом, чтобы самоутвердиться.

Тронд как-то сказал мне: «Макс, даже норвежские лыжницы сильнее тебя». Я был удивлён, но понял, что должен стать сильнее. В Австрии мы не тратили много времени на силовые тренировки. Все тренировки в зале были для брюшного пресса и спины, какие-то стабилизирующие упражнения с мячом. Тренировок крупных мышечных групп было очень мало. Мы не тягали железо. Мы не хотели наращивать слишком много мышц. Мы не хотели становиться слишком мощными», – приводит слова Хауке Dagbladet.