Вяльбе критически высказалась о мерах Китая по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась о мерах организаторов Олимпийских игр – 2022 по борьбе с распространением коронавирусной инфекции среди участников соревнований.

«Китай – едва ли не самая закрытая страна в этом вопросе. Я думаю, что это зашло слишком далеко. При такой жёсткой китайской линии Игры следовало отложить на год.

Весь мир должен успокоиться, потому что «омикрон» не так опасен, как предыдущие варианты вируса. Если бы я была Всемирной организацией здравоохранения, я бы объявила, что пандемия завершена», — приводит слова Вяльбе Yle.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).