Вяльбе: ждать итоги ПЦР-тестов подопечных так же мучительно, как тесты на беременность

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как её подопечные воспринимают новости о положительных результатах ПЦР-тестов у других спортсменов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«В нашей команде мы вообще об этом не говорим. Я считаю, что сейчас спортсмены не должны думать об этом. Напротив, я стараюсь создавать лёгкое настроение, хоть и напоминаю им об использовании масок, безопасном расстоянии и общих мерах предосторожности», — приводит слова Вяльбе Yle.
Также Вяльбе высказалась о медальных шансах российских лыжников на Играх-2022.
«Я вообще не люблю гадания на кофейных зёрнах, особенно сейчас. Все мои мысли сводятся к тому, что наутро спортсменам придут отрицательные результаты ПЦР-тестов. Это также мучительно, как ждать результат теста на беременность», — ответила Вяльбе.
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