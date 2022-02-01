Вяльбе — о Крюгере: представить себе не могу, что он сейчас чувствует

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а также Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво сдали положительные ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай).
«Эти новости меня шокируют. Я хотела бы видеть всех лучших бойцов на Играх. Я даже представить себе не могу, что сейчас чувствуют эти спортсмены», — приводит слова Вяльбе Yle.
Также Вяльбе высказалась о случаях заражения в олимпийской сборной России, в частности, о положительном тесте фигуриста Михаила Коляды.
«Я регулярно поддерживаю связь с руководителями других спортивных федераций России. Некоторые из них еле сдерживали слёзы, так как их спортсмены были полностью опустошены этими новостями. Они осознают, что находятся в отличной форме, но олимпийское приключение для них всё равно остаётся мечтой», — сказала Вяльбе.
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