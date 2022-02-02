Знаменитая итальянская горнолыжница призналась, что вакцинировалась лишь ради Олимпиады

31-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, обладательница Кубка мира в общем зачёте – 2019/2020 и бронзовый призёр ОИ-2018, рассказала, что является противницей вакцинации против коронавируса, но пошла на этот шаг ради участия на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Я привита, хотя и против этого. Олимпийские игры слишком важны, так что у меня нет никаких претензий. Хочу поехать в Китай только для того, чтобы показать себя и попытаться победить.

Победа на Олимпиаде — это большая мечта. Я чувствую себя хорошо, я в хорошей форме. Будем надеяться, что мой пазл сложится на предстоящем турнире», — приводит слова Бриньоне Reuters со ссылкой на Corriere della Sera.

31-летняя спортсменка, которая в этом сезоне лидирует в зачёте Кубка мира, одержала 19 побед в гонках текущего сезона и завоевала бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в гигантском слаломе.