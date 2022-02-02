Стали известны результаты тестов норвежских лыжниц перед вылетом на Олимпиаду в Пекин

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам вылетела в Пекин (Китай) из Цюриха (Швейцария), сообщает NRK. Терезе Йохауг и другие лыжницы сдали тесты на коронавирус непосредственно перед рейсом. Случаев заражения коронавирусом не выявлено.

«Они в самолёте на пути в Пекин. Новых положительных тестов не было», — сообщил врач команды Уве Фераген.

Ранее сборной Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. 26 января было объявлено о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Затем коронавирус обнаружили у Симена Хегстада Крюгера. Фераген добавил, что лыжник Харальд Эстберг Амундсен до сих пор находится в Италии и не вылетел в Пекин.

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