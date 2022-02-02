Лыжник Максим Гордеев станет единственным представителем Кыргызстана на Олимпиаде

Единственным представителем Кыргызстана на Олимпиаде станет лыжник Максим Гордеев. Спортсмену 26 лет, он занимается лыжным спортом ровно половину жизни. К зимней Олимпиаде в Пекине Гордеев готовился на лыжных базах в России.
«Летом мы тренировались на Эльбрусе на высоте в четыре тысячи метров. Планово готовились, не было особенно усердных тренировок сейчас под Олимпиаду. Просто нужно было понимать себя, чувствовать, чтобы не загнать себя в (функциональную. – Прим. «Чемпионата») яму и чтобы силы остались», — сказал Гордеев в интервью CGTN на русском.
О своём участии в Олимпиаде Максим узнал 2 декабря 2021 года. Лицензия была получена по итогам четырёх соревнований в ОАЭ.
Перед отлётом в Пекин госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов вручил спортсмену флаг страны, с которым спортсмен пройдёт по олимпийскому стадиону во время церемонии открытия Игр 4 февраля.
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