Лыжник Максим Гордеев станет единственным представителем Кыргызстана на Олимпиаде

Единственным представителем Кыргызстана на Олимпиаде станет лыжник Максим Гордеев. Спортсмену 26 лет, он занимается лыжным спортом ровно половину жизни. К зимней Олимпиаде в Пекине Гордеев готовился на лыжных базах в России.

«Летом мы тренировались на Эльбрусе на высоте в четыре тысячи метров. Планово готовились, не было особенно усердных тренировок сейчас под Олимпиаду. Просто нужно было понимать себя, чувствовать, чтобы не загнать себя в (функциональную. – Прим. «Чемпионата») яму и чтобы силы остались», — сказал Гордеев в интервью CGTN на русском.

О своём участии в Олимпиаде Максим узнал 2 декабря 2021 года. Лицензия была получена по итогам четырёх соревнований в ОАЭ.

Перед отлётом в Пекин госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов вручил спортсмену флаг страны, с которым спортсмен пройдёт по олимпийскому стадиону во время церемонии открытия Игр 4 февраля.