Александр Панжинский назвал слабость Йоханнеса Клебо

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, в чём, по его мнению, состоит слабость трёхкратного олимпийского чемпиона, норвежца Йоханнеса Клебо.
«Его слабость – дистанционный ход, но сейчас он его подтянул, он и не был очень слабым. Спортсмен обладает огромным запасом скорости, для него главное – ехать в группе. За счёт того, что он функционально силён, он ещё и довольно быстро умеет соображать по ходу гонки, чувствует запас скорости и делает на спринтерской дистанции всё, что хочет. Возможно, кто-то другой сможет в состоянии покоя делать такие же тактически правильные шаги, но именно в гонке из-за утомления допускает ошибки.
У Клебо большой запас выносливости и скорости, поэтому ошибок он не допускает, а мыслит довольно мудро, тактически правильно. Думаю, это он тоже отрабатывает на тренировках. Тут совокупность факторов, которые придают ему непобедимости в спринте», — приводит слова Панжинского Eurosport.ru.
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