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Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах получил ложноположительный результат теста

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах получил ложноположительный результат теста
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Норвежец Клас Бреде Бротен, менеджер сборной страны по прыжкам на лыжах с трамплина, получил ложноположительный результат теста на коронавирус по прибытии в олимпийский Пекин.

«Я беспокоился не о себе, а о том, что могу стать источником заражения для других пассажиров. Врач команды Аасне Фенне Хоксруд уверила меня, что положительный тест на сто процентов связан со старыми остатками болезни, которую я перенёс в декабре. Вероятно, они повторно провели тестирование или получили неправильные данные. Я не получил ответа на это. Но Аасне связалась со мной рано утром и сказала, что у неё есть для меня хорошие новости. Ей позвонили из органов здравоохранения, где выяснилось, что вчерашний положительный тест является отрицательным. Затем мне сказали, что я свободен и могу перемещаться, не представляя угрозы для окружающих», — приводит слова Бротена TV2.

Ранее сообщалось, что два члена национальной команды Норвегии сдали положительные тесты на COVID-19 после приземления в китайской столице.

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