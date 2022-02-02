Сергей Устюгов: ехали с тренировки — полный автобус спортсменов разных команд. Нереально!
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Лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как ехал с тренировки вместе с командой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). По словам спортсмена, в автобусе всякий раз оказывалось много спортсменов из разных команд.
«Сегодня мы ехали с первой тренировки, и там полный автобус спортсменов из разных команд. Просто нереально! Ехали со второй тренировки — полный автобус, нереально. С организацией трансфера со стадиона у них маленькие накладки. Неправильное время для поездки выбрали? Нет, мы чётко по времени ехали», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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