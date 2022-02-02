Тренер сборной России — о коронавирусе на ОИ-2022: ситуация, откровенно говоря, неприятная

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о ситуации с коронавирусом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Уверен, что на старт выйдут все. Это Олимпийские игры. Никого не испугает какой-то мороз, тем более если претендуешь на медаль, ты обязан стартовать. Даже не сомневаюсь, что все фавориты побегут гонки в любых условиях. Дальше будет шанс только через четыре года, да и то не факт. Да, здесь холодно, но, на мой взгляд, больше неудобств доставляет ветер.

Конечно, мы стараемся соблюдать максимальные меры безопасности. Но сейчас ты не можешь знать, что случится завтра. Ситуация, откровенно говоря, неприятная. Надеюсь, всё будет хорошо. Но эти Олимпийские игры как русская рулетка, никто сейчас не способен предсказать, сдашь ли ты отрицательный тест следующим утром. Не исключено, что кто-то не сможет выйти на гонку, и это ужасно для всех сборных», — сказал Крамер в эфире телеканала «Матч ТВ».

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