Тренер лыжной сборной России — о погоде в Пекине: мы готовились к худшему сценарию

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил погодные условия в Пекине (Китай) перед стартом зимних Олимпийских игр.



«Погода сейчас хорошая. Говорят, что в основном такая здесь и будет. Мы готовились к более худшему сценарию — что будет более сильный ветер, что гораздо сложнее будет холод переноситься», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде начнутся 5 февраля женским скиатлоном. Заключительной лыжной гонкой в программе Игр будет женский масс-старт на 30 км, он состоится 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.