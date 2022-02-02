Тренер лыжной сборной России — о погоде в Пекине: мы готовились к худшему сценарию
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил погодные условия в Пекине (Китай) перед стартом зимних Олимпийских игр.
«Погода сейчас хорошая. Говорят, что в основном такая здесь и будет. Мы готовились к более худшему сценарию — что будет более сильный ветер, что гораздо сложнее будет холод переноситься», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде начнутся 5 февраля женским скиатлоном. Заключительной лыжной гонкой в программе Игр будет женский масс-старт на 30 км, он состоится 20 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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