Тренер сборной России рассказал, как лыжники будут спасаться от холода на ОИ-2022 в Пекине
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал, какие меры принимают лыжники, чтобы уберечься от сильного мороза на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Есть хорошее термобельё, есть хорошие комбинезоны на любую погоду. Конечно, перед стартами надо поберечься, одеться потеплее. Но спортсмены уже взрослые, все отлично знают себя и понимают, что и при какой погоде использовать», — сказал Перевозчиков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Церемония открытия зимней Олимпиады запланирована на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры завершатся 20 февраля.
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