Харви: думаю, Холунд убежит от соперников в марафоне, а второе место займёт Большунов

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам канадец Алекс Харви сделал прогноз на результат мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. По его мнению, золотую медаль завоюет норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, вторым станет россиянин Александр Большунов, а бронзовым призёром — ещё один норвежец Сьюр Рёте.
«Думаю, в марафоне Холунд сумеет убежать от остальных и завоюет золото. Второе место займёт Большунов, а третье — Рёте», — сказал Харви в подкасте FasterSkier.
Марафоны завершат программу соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022. Мужчины выйдут на старт в субботу, 19 февраля.
Олимпийские игры в Пекине стартуют сегодня, 4 февраля, и продлятся до 20 февраля. Сборная России выступает под флагом национального олимпийского комитета.
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