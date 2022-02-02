Норвежская лыжница Хейди Венг опасается ехать на Олимпийские игры в Пекине

Пятикратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне, норвежская лыжница Хейди Венг опасается ехать на Олимпиаду в Пекин. Об этом рассказал тренер сборной Норвегии Уле-Мортен Иверсен. Спортсменка не вылетела вместе с командой из-за положительного теста на коронавирус. Срок её пребывания на карантине завершится завтра, 3 февраля.
«Хейди переживает, что может благополучно пройти тесты дома, а затем вирус найдут у неё в Пекине. Всё зависит от методологии проведения тестов. Сначала он может оказаться положительным, а через пару часов — отрицательным. Все отправляющиеся на Олимпиаду сталкиваются с такой неопределённостью. Хейди не поедет на Олимпиаду, если будет риск вновь попасть на карантин», — приводит слова Иверсена VG.
Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
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