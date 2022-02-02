Ольга Завьялова назвала тёмную лошадку в сборной России по лыжным гонкам

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова поделилась ожиданиями от выступления россиян на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Олимпиада штука такая, всякое может случиться. На ней побеждают те, у кого нервы крепче. На Олимпиаду поехали сильные ребята, у нас хорошие шансы. Нормально всё будет. Если говорить про фаворитов, у нас Устюгов есть, он готов — тёмная лошадка наша. Я думаю, Устюгов вполне может побороться за медали», — приводит слова Завьяловой «РБК-Спорт».

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине стартуют женским скиатлоном 5 февраля.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.