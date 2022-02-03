Кершоу: Норвегия выиграет мужскую эстафету даже без Крюгера. У России будет второе место

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу полагает, что мужская сборная Норвегии сможет выиграть эстафету на Олимпиаде в Пекине даже при отсутствии в составе Симена Хегстада Крюгера.

«В мужской эстафете скучноватая картина, даже с учётом коронавируса у Крюгера. У норвежцев слишком большая глубина состава. Норвегия победит. Второе место — Россия. У россиян тоже очень много сильных ребят. А вот третье место — это интересно, потому что у всех остальных сборных были проблемы. Может, прозвучит безумно, но на такой огромной высоте ставлю на Францию. Французы постоянно доходят до медалей в эстафете, тем более они сильны на большой высоте», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

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