Харви: в женском командном спринте жду победы от Швеции. Второе место — Россия

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, полагает, что сборная Швеции одержит победу в женском командном спринте в борьбе с российской командой.
«В женском командном спринте жду победы от Швеции. Второе место — Россия. За третье место развернётся борьба, и сложно кого-то выделить. У американок были бы хорошие шансы, если бы это была не классика, а конёк. Швейцаркам тоже свободный стиль подходит больше. Поэтому ставлю на Норвегию», — сказал Харви в эфире подкаста FasterSkier.
Соревнования по лыжным гонкам в командном спринте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 16 февраля. Квалификация соревнований начнётся в 12:00 мск. Всю дистанцию участницы пройдут классическим стилем.
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