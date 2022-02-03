Харви: в женском командном спринте жду победы от Швеции. Второе место — Россия

Канадец Алекс Харви, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, полагает, что сборная Швеции одержит победу в женском командном спринте в борьбе с российской командой.

«В женском командном спринте жду победы от Швеции. Второе место — Россия. За третье место развернётся борьба, и сложно кого-то выделить. У американок были бы хорошие шансы, если бы это была не классика, а конёк. Швейцаркам тоже свободный стиль подходит больше. Поэтому ставлю на Норвегию», — сказал Харви в эфире подкаста FasterSkier.

Соревнования по лыжным гонкам в командном спринте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 16 февраля. Квалификация соревнований начнётся в 12:00 мск. Всю дистанцию участницы пройдут классическим стилем.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.