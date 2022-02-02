Дарио Колонья пропустит скиатлон на Олимпиаде-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион, швейцарский лыжник Дарио Колонья вопреки своему первоначальному плану не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022, сообщает Ski-Nordique.
Спортсмен отложил свой отъезд в Китай и прилетит в Пекин только в эту пятницу, 4 февраля. Скиатлон стоит в программе на воскресенье, 6 февраля.
Колонья, который завершит карьеру в конце сезона-2021/2022, примет участие только в одной личной гонке — классической разделке на 15 км. Она состоится 11 февраля.
В марафоне, завершающем олимпийскую программу, Дарио также не планирует участвовать. А вот его участие в эстафете в составе сборной Швейцарии под сомнение не ставится. Командная гонка пройдёт 13 февраля. Олимпийские игры в Пекине откроются 4 февраля и продлятся до 20 февраля.
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