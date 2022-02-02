Кто лучше выступит на Олимпиаде-2022 — Александр Большунов или Йоханнес Клебо?

4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Лыжные соревнования откроют женский и мужские скиатлоны, которые пройдут 5 и 6 февраля соответственно.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто лучше выступит на Олимпиаде-2022 — Александр Большунов или Йоханнес Клебо?».

Ранее американское информационное агентство Associated Press предрекло лидеру общего зачёта Кубка мира норвежцу Йоханнесу Клебо четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Эксперты считают, что Клебо победит в скиатлоне, спринте, командном спринте и в эстафете.

В то же время вице-лидеру КМ россиянину Александру Большунову спрогнозировали золото в марафоне и два серебра – в индивидуальной гонке на 15 км и в скиатлоне.

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