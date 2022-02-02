Шведские лыжники Карлссон и Порома выступят в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Стали известны составы мужской и женской сборной Швеции по лыжным гонкам на первую гонку олимпийского турнира Игр-2022 в Пекине – скиатлон.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Скиатлон. Сборная Швеции

Женщины: Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Шарлотт Калла и Моа Ольссон.

Мужчины: Йенс Бурман, Уильям Порома, Лео Йоханссон и Калле Хальфварссон.

Напомним, что женский скиатлон на 15 км откроет лыжегоночную программу Олимпиады в субботу, 5 февраля. Мужская гонка на 30 км стоит в расписании на следующий день – 6 февраля.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Соревнования пройдут с 5 по 20 февраля. Завершит лыжегоночную программу Игр в день закрытия Олимпиады женский коньковый масс-старт на 30 км.