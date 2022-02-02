Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведские лыжники Карлссон и Порома выступят в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Шведские лыжники Карлссон и Порома выступят в скиатлоне на Олимпиаде-2022
Комментарии

Стали известны составы мужской и женской сборной Швеции по лыжным гонкам на первую гонку олимпийского турнира Игр-2022 в Пекине – скиатлон.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Скиатлон. Сборная Швеции

Женщины: Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Шарлотт Калла и Моа Ольссон.

Мужчины: Йенс Бурман, Уильям Порома, Лео Йоханссон и Калле Хальфварссон.

Напомним, что женский скиатлон на 15 км откроет лыжегоночную программу Олимпиады в субботу, 5 февраля. Мужская гонка на 30 км стоит в расписании на следующий день – 6 февраля.

Расписание Олимпиады-2022

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Соревнования пройдут с 5 по 20 февраля. Завершит лыжегоночную программу Игр в день закрытия Олимпиады женский коньковый масс-старт на 30 км.

Мировые звёзды, которые произведут фурор на ОИ. Россияне ничем не хуже на фоне иностранцев Мировые звёзды, которые произведут фурор на ОИ. Россияне ничем не хуже на фоне иностранцев
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022