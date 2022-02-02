Тренер британцев: олимпийская трасса в Пекине будто создавалась под Большунова

Норвежский специалист Ханс Кристиан Штадхайм, тренирующий сборную Великобритании по лыжным гонкам, рассказал, кому из главных претендентов на медали у мужчин в Пекине больше всего подойдёт олимпийская трасса.

«Клебо, конечно же, готов к Играм. Если он в той же форме, в какой был во время «Тур де Ски», то может завоевать золото в любой гонке. Но условия здесь складываются в пользу других лыжников. Йоханнес хорош во всём, но я не думаю, что здесь он сможет воспользоваться своими экстраординарными способностями.

Условия здесь подходят ряду других лыжников. Они могут обладать одинаковыми способностями. Здешний снег не делает трассу проще. Она как будто создавалась под Большунова или Нисканена», — приводит слова Штадхайма NRK.