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«Шаг за шагом». Заразившийся коронавирусом Крюгер показал, как тренируется на карантине

«Шаг за шагом». Заразившийся коронавирусом Крюгер показал, как тренируется на карантине
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Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер показал, как проводит тренировки на изоляции в отеле. Крюгер заразился коронавирусом в Италии, перед вылетом национальной команды на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай).

«Шаг за шагом», — подписал видео Крюгер.

Публикация доступна в «инстаграме» Симена Хегстада Крюгера.

28-летний Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года (в скиатлоне и эстафете), трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Ранее норвежец заявил, что надеется выступить на Играх-2022 в марафоне, который запланирован на 19 февраля.

Помимо Крюгера в Италии коронавирусом заразились Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Последнюю тренерский штаб принял решение заменить.

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