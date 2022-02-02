Норвежский тренер ответил на слова о том, что трасса на ОИ подходит Большунову, а не Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал слова наставника сборной Великобритании Ханса Кристиана Штадхайма о том, что олимпийская трасса подходит россиянину Александру Большунову и финну Ийво Нисканену, а не норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Я уже проинспектировал трассу, думаю, она хорошо подходит для Крюгера. Нет никаких сомнений в том, что она потребует мощи от спортсменов. Но я думаю, что Клебо ещё в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски», где также очень сложная трасса, показал, что тоже способен бороться на ней. На мой взгляд, всё решит то, в какой форме находятся лыжники. Каждый сможет побороться», — приводит слова Носсума NRK.

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