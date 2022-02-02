Норвежский тренер ответил на слова о том, что трасса на ОИ подходит Большунову, а не Клебо
Поделиться
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал слова наставника сборной Великобритании Ханса Кристиана Штадхайма о том, что олимпийская трасса подходит россиянину Александру Большунову и финну Ийво Нисканену, а не норвежцу Йоханнесу Клебо.
«Я уже проинспектировал трассу, думаю, она хорошо подходит для Крюгера. Нет никаких сомнений в том, что она потребует мощи от спортсменов. Но я думаю, что Клебо ещё в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски», где также очень сложная трасса, показал, что тоже способен бороться на ней. На мой взгляд, всё решит то, в какой форме находятся лыжники. Каждый сможет побороться», — приводит слова Носсума NRK.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:00
-
18:56
-
18:48
-
17:50
-
17:30
-
16:55
-
15:28
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:36
-
13:29
-
13:24
-
12:57
-
12:19
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
10:06
-
10:01
-
09:56
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:00
-
06:55
-
06:36
- 1 февраля 2022
-
22:59
-
22:37
-
21:15
Партнерский контент