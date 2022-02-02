Тренер британцев: был готов поспорить, что Крюгер будет в медалях в трёх гонках на ОИ

Норвежский специалист Ханс Кристиан Штадхайм, тренирующий сборную Великобритании по лыжным гонкам, предположил, какие шансы были бы у норвежца Симена Хегстада Крюгера на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), если бы он стартовал в каждой дистанционной гонке.
Напомним, Крюгер заразился коронавирусом в Италии перед вылетом национальной команды в Китай. Ранее норвежец заявил, что надеется выступить на Играх-2022 в марафоне, который запланирован на 19 февраля.
«Эта трасса как нельзя лучше подходит для Симена Хегстада Крюгера. Если бы Симен стартовал, я был бы готов поспорить на деньги, что он завоюет медали во всех трёх личных дистанционных гонках», — приводит слова Штадхайма NRK.
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