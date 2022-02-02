Стал известен состав сборной Норвегии на мужской скиатлон на Олимпийских играх — 2022

Стала известен состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на первую гонку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) – скиатлон. Соревнования пройдут 6 февраля.

Состав команды:

Йоханнес Клебо

Ханс Кристер Холунд

Сьюр Рёте

Пол Голберг.

По информации издания NRK, тренерский штаб норвежцев решил не ставить на гонку четырёхкратного чемпиона мира Эмиля Иверсена, так как он не показывал достойных результатов в текущем сезоне.

Напомним, в рамках скиатлона лыжники стартуют с общего старта и преодолевают первые 15 км классическим стилем, а другие 15 км — коньковым. Действующим чемпионом мира в этом виде программы является россиянин Александр Большунов.

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