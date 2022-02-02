Наталья Непряева отказалась раскрывать норвежскому СМИ свои цели на Олимпиаду-2022

Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева обсудила с норвежскими журналистами свой прогресс в олимпийском сезоне.

«То, что произошло на «Тур де Ски», конечно, вдохновляет. Это очень престижные соревнования, и победа в них свидетельствует о моём прогрессе. Но ещё слишком рано говорить о победе в Кубке мира в целом. Мы только на полпути к концу сезона», — приводит слова Непряевой TV2.

Также норвежские журналисты спросили россиянку, какие цели она ставит перед собой на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«У меня нет комментария. Я не хочу говорить об Олимпийских играх», — сказала Непряева. На вопрос: «Почему?», Непряева только улыбнулась.

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