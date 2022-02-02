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«Это было очень разумно». Андерссон — о решении Степановой доплатить за бизнес-класс

«Это было очень разумно». Андерссон — о решении Степановой доплатить за бизнес-класс
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Шведская лыжница Эбба Андерссон поддержала решение россиянки Вероники Степановой потратить призовые за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере на то, чтобы улучшить условия перелёта из Италии на Олимпиаду-2022 в Пекин в составе сборной России.

О том, что она доплатила за бизнес-класс, Степанова рассказала на своей странице в Инстаграме»: «При перелёте из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever!»

«Это было очень разумно. Так летать абсолютно правильно. Полностью понимаю, почему она решила так сделать. Я бы тоже так поступила, если бы мы изначально не летели бизнес-классом», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

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