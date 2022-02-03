Тренер сборной России: Непряева — наш величайший талант за последние 20-30 лет
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Даниил Акимов высказался о таланте действующей чемпионки «Тур де Ски» российской лыжницы Натальи Непряевой.
«На мой взгляд, Наталья – величайший талант в лыжных гонках, который появился у нас, в России за последние 20-30 лет», — приводит слова Акимова TV2.
Непряева вошла в состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля. Лыжные соревнования откроет женский скиатлон, он пройдёт 5 февраля. В рамках скиатлона лыжницы стартуют с общего старта и преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а вторые 7,5 км – коньковым. На Олимпиаде-2018 скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла.
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